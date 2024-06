ICMBio abre seleção de brigadistas para atuar na Serra da Bodoquena

Serrada a Bodoquena / Divulgação

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no Mato Grosso do Sul lançou um novo processo seletivo para contratação de pessoal. Estão disponíveis duas vagas para brigadistas e uma para chefe de esquadrão.

As oportunidades são voltadas para atividades de prevenção e combate a incêndios no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, localizado em Bonito. Os contratos terão duração variável de seis a 24 meses.

Os requisitos incluem ensino fundamental incompleto, estar em dia com obrigações militares e eleitorais, ser brasileiro ou possuir prerrogativas legais correspondentes, entre outros critérios.

Os selecionados receberão remuneração mensal equivalente a um salário mínimo, além de benefícios legais.

As inscrições estarão abertas de 19 a 25 de junho, das 8h às 11h e das 14h às 17h, com encerramento ao meio-dia no último dia. Podem ser realizadas pessoalmente no escritório do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, na rua Olívio Jacques, nº 795, Vila Donária, ou através do site do ICMBio e pelo e-mail parnaa.bodoquena@icmbio.gov.br. Não há taxa de inscrição.

O processo seletivo incluirá teste de aptidão física, habilidade no uso de ferramentas agrícolas e curso de formação de brigada. Em caso de empate, será priorizado o candidato com menor tempo de execução no teste físico.

Este processo seletivo simplificado terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses conforme necessidade administrativa.