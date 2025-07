IFMS abre vagas para professor com salários de até R$ 8 mil

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto para preencher duas vagas de professor substituto no campus de Jardim. As oportunidades são para arquitetura, informática/desenvolvimento e desenvolvimento web.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração podendo variar de R$ 4,3 mil a R$ 8 mil, dependendo da titulação do candidato, somado ao acréscimo do auxílio-alimentação, no valor de R$ 1 mil. A inscrição vai até dia 11 de agosto de 2025, pelo site do IFMS, sendo cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 50, publicou o Midiamax.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital. Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de agosto de 2025.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de desempenho didático, prevista para ser aplicada no dia 23 de agosto, além de prova de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.