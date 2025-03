IFMS continua com inscriÃ§Ãµes abertas para vagas de professores e tÃ©cnicos

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) continua com inscrições abertas em dois concursos públicos, com 78 vagas em diversas áreas. As oportunidades são para cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, além de Técnico-Administrativo em Educação.

Os editais, disponíveis no site da organizadora Instituto AOCP, detalham as condições para os dois certames. No Edital 20/2025, que destina 17 vagas para professores, a seleção incluirá provas objetivas, desempenho didático e análise de títulos. A taxa de inscrição para este concurso é de R$150.

Já no Edital 19/2025, que oferece 61 vagas para cargos técnicos-administrativos, a inscrição tem taxas que variam de R$80 a R$110, dependendo da função, e a seleção será feita por meio de prova objetiva, com questões sobre Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A carga horária de trabalho prevista para os cargos é de 40 horas semanais, exceto para a vaga de médico, que exige 20 horas semanais. As vagas também contam com reserva para pessoas negras, pardas e com deficiência, de acordo com a legislação vigente.

As provas objetivas serão realizadas em várias cidades do estado, incluindo Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, entre outras. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade dos municípios, as provas podem ser aplicadas em cidades vizinhas.

As inscrições começam no dia 14 de março e seguem até 10 de abril. Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas objetivas não coincidam nos horários estabelecidos. Além disso, pessoas cadastradas no CadÚnico ou doadoras de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 20 de março.

O cronograma dos concursos também está disponível nos editais, com as principais datas:

- Solicitação de isenção: 14 a 20 de março

- Inscrições: 14 de março a 10 de abril

- Pagamento da taxa de inscrição: até 11 de abril

- Divulgação do horário e local da prova: 5 de maio

- Aplicação da prova objetiva: 25 de maio

- Gabarito preliminar: 26 de maio

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail candidato@institutoaocp.org.br.