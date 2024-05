IFMS de Aquidauana abre 3 vagas para professor substituto

Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção de candidatos para contratação como professor substituto foi aberto no campus Aquidauana.



As inscrições devem ser feitas de 27 de maio a 5 de junho de 2024, exclusivamente pela Página do Candidato.

A taxa é de R$ 50,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até a data do vencimento, 06 de junho de 2024.

Há vagas para professores de português/inglês, filosofia, informática/desenvolvimento web. São 40h

A seleção será feita por meio de provas didática e de títulos. O sorteio do tema da prova didática ocorrerá no dia 14 de junho de 2024, às 8h00, no campus Aquidauana.

As provas serão realizadas no dia 15 de junho de 2024, às 8h00, no campus Aquidauana, conforme o Anexo II do Edital de Abertura.

A Prova Didática será de conhecimento específico da área, com caráter eliminatório e classificatório. A prova consistirá em uma aula de no mínimo 15 (quinze) minutos e no máximo 20 (vinte) minutos.

A prova de títulos será de caráter classificatório. Ao se apresentarem para a prova didática, os candidatos deverão entregar ao representante da Banca Examinadora uma via do Curriculum da Plataforma Lattes documentado, em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus.

Mais informações pelo link: https://selecao.ifms.edu.br/perfil/servidores/professor-substituto-edital-no-001-2024-pss-ifms-campus-aquidauana