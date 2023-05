IFMS de Aquidauana abre curso gratuito de soldador de arco elétrico

Qualificação é gratuita / Foto: Divulgação/Ilustrativa

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), no campus de Aquidauana, abriu 20 vagas para o curso gratuito de soldador ao arco elétrico. São 20 vagas limitadas para as aulas, para moradores a partir de 15 anos.

O curso procura ensinar o uso de inversoras com eletrodo revestido, possibilitando a ampliação dos conhecimentos na área da soldagem. As aulas serão realizadas no próximo sábado, 13, às 8h.

Não há é exigida experiência prévia para participar. A sala do curso será informado por e-mail aos inscritos até sexta-feira, 12. Clique aqui para se inscrever.