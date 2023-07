IHP abre vaga para administração de área ambiental no Pantanal

Trabalho no Pantanal / Divulgação/IHP

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou vaga de emprego para casal interessado em administração de área de preservação ambiental, na Serra do Amolar, Pantanal de Corumbá.

O auxiliar de reserva vai trabalhar nas áreas de proteção ambiental administradas pelo IHP, na Serra do Amolar, no Pantanal. Entre as atividades a serem executadas estão: manutenção da estrutura da casa da fazenda, manutenção de equipamentos para atendimento a visitantes e turistas, bem como atendimento a pesquisadores.

É importante que o casal goste de atuar com a lida do campo. Também é solicitado que um dos pretendentes à vaga saiba manejar trator, roçadeira e tenha o Arrais (habilitação para conduzir barco).

Para se candidatar, os interessados devem comparecer no IHP, que fica na Ladeira José Bonifácio, 171, Centro de Corumbá, perto do Porto Geral. O horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.