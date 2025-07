IHP abre vaga para viveirista em Corumbá com foco na conservação do Pantanal

Interessados devem mandar currículo por e-mail / Divulgação/IHP

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro), organização reconhecida por sua atuação na conservação do bioma pantaneiro, está com uma vaga aberta para viveirista em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A posição representa uma chance única para quem deseja unir carreira profissional e compromisso ambiental.

O viveirista será o responsável pela operação e manutenção do viveiro de mudas nativas, atividade essencial para os projetos de restauração ecológica e reflorestamento conduzidos pela entidade. Além disso, o trabalho também envolve apoio a ações de educação ambiental, fundamentais para sensibilizar comunidades locais sobre a importância da preservação do Pantanal.

Segundo o IHP, o profissional integrará uma equipe engajada na conservação da biodiversidade regional, contribuindo diretamente para o manejo de espécies nativas, recuperação de áreas degradadas e promoção da sustentabilidade na região.

Interessados devem enviar currículo para: faleconosco@institutohomempantaneiro.org.br.

