Impa Tech lança edital do processo seletivo 2025

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) divulgou nesta terça-feira (29) o edital do processo seletivo 2025 do Impa Tech - primeira graduação do instituto e a segunda turma do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação.

O Impa Tech oferece ensino superior gratuito, financiado pelo governo federal por meio dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC).

As inscrições abrem na próxima terça-feira (5), a partir das 9h, no site do instituto e vão até 27 de dezembro. Serão oferecidas até 100 vagas para estudantes de todo o Brasil interessados em uma formação superior com foco em inovação e desenvolvimento tecnológico.

“O processo seletivo da turma 2025 do Impa Tech faculta a jovens talentosos de todo o Brasil a possibilidade de acesso a uma graduação de excelência com uma proposta acadêmica inovadora”, destaca o diretor-geral do instituto, Marcelo Viana.

Localizado no Rio de Janeiro, no hub de inovação Porto Maravalley, na zona portuária da cidade, o bacharelado de 4 anos é presencial em horário integral. O currículo é interdisciplinar e, após um ciclo básico de um ano e meio, os alunos escolhem entre quatro ênfases: Matemática, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Física.

Para atrair estudantes de todo o Brasil, o Impa Tech oferece alojamento estudantil, disponibilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e apoio financeiro.

Os estudantes aprovados na etapa final do processo seletivo também terão a passagem aérea para o início do ano letivo no Rio de Janeiro custeada pelo instituto.

O processo seletivo do Impa Tech destina 80% das vagas para alunos com melhor desempenho em cinco olimpíadas de conhecimento: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) - nível 3 / premiação nacional; OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) - nível 3; OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas) - níveis B e/ou C Nacional; OBQ (Olimpíada Brasileira de Química) - modalidades A e/ou B; e OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) - modalidade programação níveis 1 e/ou 2, somente Ensino Médio.

As 20% vagas restantes são destinadas para estudantes mais bem colocados na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato precisa escolher qual modalidade irá se inscrever: olimpíadas ou Enem.

Realizado em duas etapas, o processo seletivo contará ainda com atividades em grupo e entrevistas individuais (online). A graduação terá vagas destinadas à ampla concorrência e também reservará um quantitativo aos candidatos distribuídos em diferentes grupos de cotas.

A publicação da lista com 360 candidatos selecionados para 2ª fase está prevista para 21 de janeiro.

*Com informações da Agência Brasil.