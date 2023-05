Inscrição para concurso da prefeitura com salário de R$ 4,3 mil segue aberta

Visão aérea de Aquidauana / Foto: Divulgação

Seguem abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aquidauana. São mais de 300 vagas do nível fundamental ao médio. Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09. O prazo para os interessados termina no dia 19 de junho.

As inscrições são feitas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), a banca do certame. Clique aqui e confira o edital.

A taxa de inscrição varia de R$ 120,00 para cargos de nível superior; R$ 80,00 para cargos de nível médio; e R$ 60,00 para cargos de nível fundamental.