Inscrição para concurso da prefeitura com salário de R$ 4,3 mil termina dia 19

Monumento de Aquidauana / O Pantaneiro

O período de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Aquidauana encerra em breve. Os interessados têm até dia 19 de junho para se inscrever.

Organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), são mais de 300 vagas do nível fundamental ao médio. Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09. O prazo para os interessados termina no dia 19 de junho.

A taxa de inscrição varia de R$ 120,00 para cargos de nível superior; R$ 80,00 para cargos de nível médio; e R$ 60,00 para cargos de nível fundamental.

Vagas

Os cargos para candidatos com nível superior são: Administrador; Advogado; Arquiteto; Assistente Social; Auditor de Controle Interno; Cirurgião Dentista; Contador; Dentista – ESF; Enfermeiro; Enfermeiro – ESF; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Florestal; Farmacêutico-Bioquímico; Fiscal de Vigilância Sanitária; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Instrutor de Atividades Físicas; Médico Veterinário; Monitor Educacional; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Turismólogo; Professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Área Urbana); Professor de Educação Infantil (Área Urbana); Professor de Artes da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Área Urbana); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Área Urbana); Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Área Rural); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Área Rural); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Aldeia Água Branca); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Aldeia da Lagoinha); Professor Educação 1º ao 5º ano – Língua Materna Terena (Área Rural – Distrito de Lagoinha); Professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Aldeia Bananal); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Aldeia Ipegue); Professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Aldeia Limão Verde); Professor de Educação Física da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Aldeia Limão Verde).

Já os cargos para nível médio são: Agente Administrativo (Área Urbana); Agente Administrativo (Área Rural – Distrito de Cipolandia, Camisão e Piraputanga); Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 1 – ESF Nova Aquidauana; Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 4- ESF Guanandy; Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 5 – ESF Camisão/Piraputanga/Quilombola; Agente Comunitário de Saúde/ESF - Área 6 – ESF Trindade; Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 7 – ESF Vila São Francisco; Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 12 –ESF Cipolândia; Agente Comunitário de Saúde/ESF – Área 16 – ESF Morrinho; Agente Endemias; Fiscal de Obras e Posturas; Monitor de Costura; Orientador Social; Técnico Agropecuário; Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem (Área rural – Distrito de Cipolândia, Camisão e Piraputanga); Técnico em Enfermagem (Área Urbana); Técnico em Informática; Técnico em Laboratório; Tradutor e Intérprete de Libras; Assistente Pedagógico.

Para candidatos com fundamental completo, as vagas ofertadas são: Auxiliar de Saúde Bucal (Área Urbana e Área Rural); Motorista I (Área Rural e Área Urbana); Motorista do Transporte de Escolares. E, finalmente, para candidatos com nível fundamental incompleto, as vagas disponibilizadas são: Merendeira da Educação (Área Urbana e Área Rural).