Prefeitura de Aquidauana abre concurso para preencher 306 cargos

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana realiza o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento 306 cargos em diversos setores da Administração Municipal. A partir de hoje, dia 24, as inscrições estão abertas.

A Prefeitura de Aquidauana publicou o Edital 001/2023 do concurso público, que será realizado em todas as suas fases pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). O edital está disponível no Diário Oficial de hoje, 24, edição nº 2.134.

Os interessados em participar do certame devem se inscrever do dia 24 de abril a 19 de junho de 2023, exclusivamente pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

A prova escrita objetiva será aplicada no dia 2 de julho.

São oferecidas 75 vagas para nível superior, 53 vagas para professores, 146 vagas para cargos de nível médio, 20 vagas para o ensino fundamental completo e mais 12 vagas para ensino fundamental incompleto.

Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09. O valor da taxa de inscrição para cargos do nível superior é de R$ 120; para cargos do nível médio R$ 80 e para os cargos de nível fundamental é de R$ 60.

O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período 24 de abril até 2 de maio de 2023.