Inscrições abertas para seleção de Bombeiros de MS com salários de R$ 13 mil

Atuação temporária do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul segue com inscrições abertas para dois processos seletivos destinados ao Corpo de Bombeiros Militar. Os editais foram publicados na edição n. 11.862 do Diário Oficial do Estado. São ofertadas 20 vagas temporárias para atuação na corporação, com salários que chegam a R$ 13.142,82.

As seleções são coordenadas pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), em parceria com a SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Corpo de Bombeiros Militar.

Vagas para Oficiais Especialistas Temporários

O Edital n. 1/2025 – SAD/SEJUSP/CBMMS/QOETBM/2025 oferta 10 vagas para o QOETBM (Quadro de Oficiais Especialistas Temporários), com foco na área de Tecnologia da Informação. A remuneração base é de R$ 13.142,82 e as vagas são distribuídas da seguinte forma:

8 vagas para Analista de TI – Desenvolvedor React/Node Pleno Full Stack

1 vaga para Analista de TI – Cientista de Dados

1 vaga para Analista de TI – Especialista em Redes de Computadores

Os candidatos aprovados participarão de curso específico de treinamento e capacitação profissional, com posterior inclusão no quadro de oficiais temporários da corporação, no posto de Segundo-Tenente Bombeiro Militar.

As inscrições para essas vagas seguem abertas até o dia 7 de julho de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.econcursoms.ms.gov.br.

Vagas para Soldado Temporário

O segundo edital, de número 1/2025 – SAD/SEJUSP/CBMMS/QPTBM-ESP/2025, destina-se à seleção de candidatos com nível médio para o QPTBM (Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar), com 10 vagas para Soldado Auxiliar de Operações. A remuneração é de R$ 3.815,88.

As vagas são voltadas para músicos e estão distribuídas entre os seguintes instrumentos:

2 vagas para Clarinete em Sib

1 vaga para Saxofone-alto em Mib

1 vaga para Trompete em Sib

1 vaga para Trompa em Fá

1 vaga para Trombone em Sib

1 vaga para Eufônio em Sib

1 vaga para Tuba em Sib

1 vaga para Contrabaixo elétrico

1 vaga para Percussão (bateria completa)

Os aprovados também passarão por curso de formação específico antes de integrarem a corporação como soldados temporários.

As inscrições para esta seleção vão até o dia 14 de julho de 2025, também no portal www.econcursoms.ms.gov.br.

