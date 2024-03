Inscrições em concurso do HRMS com 279 vagas vão até a próxima sexta-feira

Vagas para diversos setores / Divulgação

Encerra na próxima sexta-feira (15) o período de inscrições para o concurso público da Funsau (Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul) para preenchimento de 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.selecon.org.br, e seguir todas as normas e procedimentos especificados no edital. É fundamental que os participantes estejam atentos aos prazos estabelecidos para não perderem a oportunidade de participar do certame.

Um ponto importante a ser observado é o valor da taxa de inscrição, que varia conforme a categoria do candidato. O valor é de R$ 192,44 para profissionais de serviços hospitalares, R$ 120,27 técnicos de serviços hospitalares e R$ 72,16 para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Qualquer dúvida relacionada ao certame por ser esclarecida através do e-mail faleconosco@selecon.org.br.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52



Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10



Clique aqui para acessar o edital na íntegra.