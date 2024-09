Inscrições para agentes de limpeza e merenda de MS abre na segunda-feira

Equipes vão atuar em escolas estaduais / Divulgação

Começa na segunda-feira, 9, as inscrições para agentes de limpeza e merenda da REE (Rede Estadual de Ensino). São 225 vagas para agente de merenda e 174 vagas para agente de limpeza em 61 municípios

O processo seletivo é destinado à contratação temporária de pessoal para as funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda, no cargo de Agente de Atividades Educacionais. Os candidatos devem ter formação de nível fundamental e atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), com uma jornada semanal de 40 horas. Também será constituído um banco de reserva.

Para participar, o profissional deve atender aos requisitos básicos e condições especificadas no edital. As inscrições serão realizadas exclusivamente online no site www.concursos.ms.gov.br. No site, os candidatos devem clicar em “CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS” e depois em “Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/ADM-II” para acessar o edital. Após ler as normas, o candidato deve clicar em “INSCRIÇÕES ONLINE”, inserir o CPF e preencher o Formulário de Inscrição.

Além da inscrição online, o candidato deve protocolar fisicamente a documentação necessária no endereço especificado no Anexo Único do edital, conforme seu município e a CRE de interesse. As inscrições devem ser feitas dentro do período estipulado no cronograma e em conformidade com as exigências estabelecidas.