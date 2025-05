Inscrições para concurso administrativo da Polícia Federal são prorrogadas

A data limite para o pagamento da taxa de inscrição permanece inalterada / Polícia Federal

A Polícia Federal informa que o prazo de inscrições para o concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos administrativos de níveis médio e superior foi prorrogado. Os interessados terão até às 18h desta sexta-feira (23), horário de Brasília, para se inscreverem por meio do site do Cebraspe.

Além da inscrição, o prazo para envio da documentação exigida também foi estendido até o mesmo horário. Os candidatos devem ficar atentos às instruções específicas disponíveis no sistema de inscrição, especialmente no que diz respeito ao envio da foto, que deve seguir rigorosamente os critérios estabelecidos. Caso a imagem enviada inicialmente não seja aceita, será possível reenviá-la até às 18h do dia 27 de maio.

A data limite para o pagamento da taxa de inscrição permanece inalterada: 23 de maio de 2025. Os candidatos devem observar o horário de funcionamento de suas instituições financeiras para garantir a efetivação do pagamento.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrerem no dia 29 de junho de 2025.

Confira o total de vagas por cargo

Nível médio

- Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

- Administrador: 6

- Assistente Social: 13

- Contador: 9

- Enfermeiro: 3

- Estatístico: 4

- Farmacêutico: 2

- Médico Clínico: 11

- Médico Ortopedista: 5

- Médico Psiquiatra: 19

- Nutricionista: 1

- Psicólogo Clínico: 4

- Psicólogo Organizacional: 2

- Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

- Técnico em Comunicação Social: 3

Desse total, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência. Também há previsão de cadastro de reserva.

Conhecimentos

As provas vão avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos. Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além da discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, no turno da tarde.

O concurso será composto por:

- Provas objetivas

- Prova discursiva

- Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência)

- Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros)

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para a maioria dos cargos de nível superior e para Agente Administrativo e de 20 horas semanais para médicos (Clínico, Ortopedista e Psiquiatra). As remunerações variam conforme o cargo, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios.

- Nível superior: até R$ 11.070,93 para Estatístico e de R$ 8.583,55 para os demais

- Nível médio: R$ 7.444,80

Requisitos

Os candidatos deverão possuir diploma de nível médio ou de graduação superior, conforme o cargo escolhido. Para os cargos de nível superior, também pode ser exigido registro no respectivo conselho profissional. Além disso, para assumir o cargo os aprovados deverão ter idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (nos termos do Estatuto de Igualdade), regularidade com as obrigações eleitorais e militares e aptidão física e mental para o cargo.

Lotação

De acordo com o edital, os candidatos aprovados serão lotados em qualquer unidade da Polícia Federal situada no estado correspondente à localidade de vaga escolhida no momento da inscrição, conforme necessidade da Administração. A localidade onde o candidato realizará a prova não influencia a definição de sua lotação após a aprovação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.