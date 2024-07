Inscrições para concurso da Prefeitura de Dois Irmãos termina dia 5

Cidade de Dois Irmãos do Buriti / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti estão abertas e se encerram no próximo dia 5 de agosto. O certame oferece um total de 178 vagas distribuídas entre diversos cargos e níveis de escolaridade, incluindo fundamental, médio e superior.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pela organização do concurso, através do link.

As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo pretendido: R$ 130 para candidatos a vagas de nível superior; R$ 110 para nível médio; e R$ 90 para nível fundamental completo e incompleto. Candidatos que atendem a critérios específicos, como ter CADÚNICO ativo, serem doadores voluntários de sangue ou eleitores convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), têm a opção de solicitar a isenção da taxa até o dia 25 de junho.

Para garantir sua participação no concurso e concorrer a uma das vagas oferecidas, os interessados devem seguir os procedimentos estabelecidos no edital e efetuar sua inscrição dentro do prazo estipulado. O concurso visa atender a diversas áreas da administração pública, oferecendo oportunidades para candidatos com diferentes formações e experiências.

Confira as vagas:

Nível Fundamental Incompleto

- Auxiliar de Mecânico (1)

- Auxiliar de Serviços Gerais (9)

- Gari (4)

- Mecânico (1)

- Merendeira (1)

- Motorista (5)

- Operador de Máquinas (2)

- Pedreiro (1)

- Pintor (1)

- Trabalhador Braçal (5)

- Zelador (1)

Nível Fundamental Completo

- Atendente (3)

- Agente de Limpeza e Serviços Diversos (10)

- Agente de Merenda (7)

- Auxiliar de Consultório Dentário (1)

- Recepcionista (2)

Nível Médio

- Agente Comunitário de Saúde (3)

- Agente Municipal de Trânsito (1)

- Assistente Administrativo (2)

- Assistente de Atividades Educacionais (1)

- Atendente Infantil (12)

- Auxiliar de Enfermagem (9)

- Motorista de Transporte Escolar (3)

- Técnico de Segurança do Trabalho (1)

- Técnico em Enfermagem (6)

- Técnico em Farmácia (1)

- Técnico em Informática (1)

- Técnico em Laboratório Hospitalar (1)

Nível Superior

- Assistente Social (2)

- Biomédico (1)

- Contador (1)

- Enfermeiro (4)

- Farmacêutico e Bioquímico (1)

- Fisioterapeuta (3)

- Fonoaudiólogo (1)

- Médico Cardiologista (1)

- Médico Clínico Geral (3)

- Médico Generalista (3)

- Médico Ginecologista e Obstetra (1)

- Médico Infectologista (1)

- Médico Oftalmologista (1)

- Médico Ortopedista (1)

- Médico Pediatra (1)

- Médico Psiquiatra (1)

- Médico Radiologista (1)

- Médico Urologista (1)

- Médico Veterinário (1)

- Nutricionista (3)

- Odontólogo (2)

- Professor de Artes (6)

- Professor de Ciências (3)

- Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (14)

- Professor de Educação Física (7)

- Professor de Educação Infantil (13)

- Professor de Língua Portuguesa (2)

- Professor de Matemática (1)

- Psicólogo (3)