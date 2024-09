Inscrições para concurso do CRC-MS seguem abertas

Sede do CRC-MS / Divulgação

As inscrições para o concurso público do CRC-MS (Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul) seguem abertas até 10 de outubro. Podem se inscrever candidatos de nível médio e superior, com formação em Ciências Contábeis.

Segundo o edital, os salários ofertados variam entre R$ 2.368,88 e R$ 4.093,01, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Há 4 vagas e formação de cadastro reserva.

São duas oportunidades para o cargo de auxiliar administrativo, com exigência de diploma de conclusão do ensino médio; e duas vagas para contador, que exigem nível superior em Ciências Contábeis, além de registro profissional regular junto ao CRC-MS na categoria de contador.

As inscrições devem ser feitas até às 10h do dia 10 de outubro por meio do site: www.ibade.org.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 58,00 para o cargo de auxiliar administrativo e R$ 63,00 para o cargo de contador.