Inscrições para concurso do MPU abrem nesta segunda-feira

Sede do Ministério Público da União / Reprodução

As inscrições para o concurso público do MPU (Ministério Público da União) com oportunidades para Mato Grosso do Sul iniciam nesta segunda-feira (13), a partir das 16h.

No geral, são ofertadas 152 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 13,9 mil. Há ainda oportunidades para cadastro reserva.

Assim, as inscrições devem ser feitas pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas) até as 16h do dia 27 de fevereiro.

As provas estão previstas para 4 de maio, em todas as capitais do país. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.

O valor da taxa de inscrição para o cargo de analista é de R$ 120 e técnico é de R$ 95. Para o cargo de analista, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78. Para o cargo de Técnico, o salário inicial é de R$ 8.529,65.

Clique aqui e confira o edital.