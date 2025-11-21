Inscrições para docentes com salário de R$ 7,5 mil acabam dia 25 em MS

Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h
Inscrições são feitas pelo site / SED-MS
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) terminam na próxima terça-feira (25).
O certame visa contratar docentes temporários para atuar na Rede Estadual de Ensino, com oportunidades distribuídas em 15 cargos previstos no edital.
A remuneração inicial oferecida é de R$ 7.512,00, conforme informado pela SED. O período de inscrições, iniciado em 13 de novembro, se encerra às 17h do dia 25 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia: www.avalia.org.br.
A Prova Escrita Objetiva está marcada para 7 de dezembro.
