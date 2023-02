Instituto Homem Pantaneiro abre vaga de auxiliar de reserva para casal

Instituto Homem Pantaneiro / (Foto: Divulgação)

O Instituto Homem Pantaneiro está com vaga de trabalho para casal interessado na lida do campo. Quem atua como trabalhador rural em fazenda pode atuar na vaga disponível. O auxiliar de reserva vai trabalhar nas áreas de proteção ambiental administradas pelo IHP, na Serra do Amolar, no Pantanal de Corumbá

Entre as atividades a serem executadas estão: manutenção da estrutura da casa da fazenda, manutenção de equipamentos para atendimento a visitantes e turistas, bem como atendimento a pesquisadores.

É importante que o casal goste de atuar com a lida do campo. Também é solicitado que um dos pretendentes à vaga saiba manejar trator, roçadeira e tenha o Arrais (habilitação para conduzir barco).

O casal selecionado vai ter casa privativa, comunicação via rádio, alimentação e salário para cada um dos contratados.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer no IHP, que fica na Ladeira José Bonifácio, 171, Centro de Corumbá (MS), perto do Porto Geral. O horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira. Procurar Isabella. O início é imediato.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002 e instituído no dia 30 de março de 2012 em Corumbá, atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Dentre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área. Os programas que o Instituto atua são Rede Amolar, Cabeceiras do Pantanal, Amolar Experience, Felinos Pantaneiros, Memorial do Homem Pantaneiro, Brigada Alto Pantanal e Estratégias para Conservação da Natureza.