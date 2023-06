Jardim abre seleção para profissionais da saúde e social

Vista aérea de Jardim / Divulgação

A Prefeitura de Jardim divulgou nesta quarta-feira, 14, abertura de um novo processo seletivo para contração de servidores da saúde e social. Além da contratação de aprovados, o edital abre cadastro reserva.

Entre as oportunidades, há vagas para assistente social, psicólogo, educador físico, orientador social, educador social, enrevistador social e visitador domiciliar.

A remuneração será equivalente ao valor inicial previsto para o cargo no qual se inscreveu o candidato, conforme tabela de vencimentos e remuneração do plano de cargos do município.

Os interessados podem se inscrever de 19 a 28 de junho. As inscrição serão feitas por formulário, disponivel no site da prefeitura. A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, localizada na Rua Vereador Romeu de Medeiros, nº 121, Centro.

Clique aqui e confira o edital.