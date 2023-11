Judiciário de Aquidauana abre vaga de estágio para acadêmicos em direito

Fórum de Aquidauana / Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no Fórum de Aquidauana, abriu nesta segunda-feira, 27, inscrição para estágio. Podem se inscrever acadêmicos de direito que estejam cursando do 1 ao 9° semestre de direito.

Os interessados têm até dia 26 de janeiro de 2024 para efetivar o cadastro. A vaga é destinada para acadêmicos que estejam com ensino ativo em universidades públicas ou privadas.

Não se encaixam na vaga:

alunos que estejam cumprindo somente dependência;

alunos em regime de adaptação de grade curricular do Curso;

estudantes que se encontrem no primeiro ano do exercício de estágio no Poder Judiciário;

servidores dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, do Ministério Público

As inscrições serão realizadas na Secretaria do fórum, localizada na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova, das 12h às 18h.

Prova

As provas serão realizadas no dia 27 de janeiro na sede do Fórum da Comarca de Aquidauana. Para os candidatos que concorrem às vagas destinadas a estágio de Direito, serão 10 questões de Direito e 10 questões de Língua Portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.