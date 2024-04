Leilão do MJSP com artigos de luxo recebe lances até quarta-feira

Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública / Divulgação

Na próxima quarta-feira, 17, encerra-se o prazo para interessados participarem do leilão eletrônico do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), realizado pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos). São mais de 100 artigos de luxo, entre bolsas de grife, quadros de pintores famosos, joias e relógios. Os itens estão abertos para lances na página do Leiloeiro Público Oficial Renato Guede s e variam de R$ 1,5 mil a R$ 382,2 mil.

Os produtos foram disponibilizados para lances em 26 de março. Entre os artigos, estão 79 bolsas de luxo, de marcas como Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Prada e Hermés. Além disso, há 16 obras de arte, de pintores como Cícero Dias, Carlos Scliar, Manoel Santiago, Manabu Mabe, Orlando Teruz, Sílvio Pinto, Heitor dos Prazeres, Carybé e Roberto de Souza. O leilão inclui ainda sete joias com diamantes, das marcas Cartier e Bvlgari, além de um relógio Cartier Swiss.

Os bens apreendidos são da “Operação Voto Vendido”, da Polícia Federal, que investiga crimes de corrupção contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Os valores arrecadados com os leilões vão para os cofres da União e são revertidos para políticas públicas.

Sites

As joias e o relógio poderão ser examinados no site Leiloeiro Público Oficial, que possui documentos que comprovam a originalidade e a autenticidade dos acessórios.

As bolsas e os quadros poderão ser visitados e examinados de forma presencial. Endereços, período e horários para cada lote estão indicados no anexo do Edital de Leilão.

*Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.