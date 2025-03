Listas finais do Concurso Nacional Unificado sÃ£o atualizadas

As listas com todos os resultados podem ser acessadas por qualquer pessoa / Freepik

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou, nesta terça-feira, 5, um comunicado informando que tomou as providências necessárias para corrigir inconsistências nas listas finais do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), após questionamentos feitos sobre os resultados publicados no último dia 28 de fevereiro. De acordo com o ministério, a Cesgranrio, responsável pela organização do certame, foi acionada para confirmar todas as listas.

Após investigação realizada desde o fim de semana, foi identificado que, ao processar a lista final de resultados, o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem incluir as novas convocações para as mesmas vagas. Esse erro resultou na divulgação de listas de convocação incompletas. A situação já foi solucionada, e as listas corrigidas estão disponíveis na área do candidato no portal do CPNU.

As listas completas, com todos os resultados, podem ser consultadas por qualquer pessoa. Para acessar, basta fazer login com a conta GOVBR no site https://cpnu.cesgranrio.org.br/listas-resultados e clicar na opção “Listas de resultados e convocações”.

O MGI também aproveitou para esclarecer outros pontos importantes. Segundo o ministério, as alterações nas notas mínimas divulgadas em 8 de outubro ocorreram em cumprimento a um acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal em novembro de 2024. Além disso, foi necessário tratar de situações relacionadas a candidatos sub judice e reclassificar candidatos cotistas que, ao ingressar no concurso, não foram confirmados como tal nas respectivas bancas.

Em decorrência desses ajustes, a reinclusão de candidatos convocados para cursos de formação nos dias 11 e 18 de fevereiro impactou a convocação de outros candidatos. Assim, aqueles que estavam nas listas divulgadas anteriormente ao dia 28 de fevereiro ou na própria data tiveram suas situações alteradas.

As notas mínimas revisadas de novembro podem ser consultadas no link fornecido pelo MGI. O ministério reafirmou ainda que nenhuma convocação será homologada sem a devida observância dos critérios estabelecidos nos editais do CPNU. A homologação final do concurso segue prevista para o dia 7 de março, próxima sexta-feira.