Concurso é inédito no Brasil / Divulgação

Nesta sexta-feira (23/2), em entrevista coletiva, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, divulgou o balanço final das inscrições no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Entre os dados de destaque, foi anunciado que mais da metade dos inscritos no Concurso Nacional ganha até 3 salários mínimos. Ao todo, 2.144.435 de candidatos tiveram suas inscrições confirmadas. Desses, 16,5 % ganham até R$ 1.412; 20,3% entre R$ 1.413 e R$ 2.824; 20,5 % entre R$ 2.825 e R$ 4.236; 20,3% entre R$ 4.237 e R$ 7.060; 16% entre R$7.061 e R$ 14.120; e 6,3 % acima de R$ 14.120.

O número total final de inscrições no concurso (2.144.435 ) se refere à soma dos candidatos isentos (600.875) e dos inscritos que tiveram o pagamento aprovado (1.543.560) .

O estado de São Paulo foi a unidade da federação com maior número de inscritos confirmados, com o total de 228.452, seguido pelo estado do Rio de Janeiro, 223.248 e o Distrito Federal, com 220.442.

Os cinco cargos com mais inscritos no concurso foram, na sequência: Técnico em Indigenismo (FUNAI) - Nível Médio (323.250); Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE) (IBGE) - Nível Médio (316.543); Auditor-Fiscal do Trabalho (MTE) - Auditoria e Fiscalização (315.899); Analista Técnico-Administrativo (AGU) - Graduação em qualquer área de conhecimento (297.114); Analista Técnico-Administrativo (MGI) - Graduação em qualquer área de conhecimento (288.859).

Sobre o Concurso Nacional

O objetivo do CPNU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

A prova do Concurso Nacional será no dia 5 de maio e será aplicada em 220 cidades , localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.