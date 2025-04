Marinha abre seleção para a Escola Naval em Ladário

A primeira fase do concurso será composta por provas escritas nos dias 24 e 31 de agosto / Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu o processo seletivo para ingresso na Escola Naval em 2025. Jovens de todo o país, incluindo os sul-mato-grossenses, podem disputar uma das 66 vagas oferecidas para formação de oficiais nos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendência da Marinha.

O concurso, que representa a principal porta de entrada para a carreira militar como oficial da Marinha, terá provas aplicadas em várias cidades, entre elas Campo Grande e Ladário. As demais fases da seleção, chamadas de Eventos Complementares, acontecerão exclusivamente em Ladário, sede do 6º Distrito Naval.

Das 66 vagas, 54 são destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. A seleção inclui várias etapas: prova objetiva, redação, verificação de documentos, avaliação de saúde física e mental, teste de aptidão física, exames psicológicos e procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros que optarem por vagas reservadas.

Quem pode participar

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato, ter entre 18 e menos de 23 anos até 30 de junho de 2026, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, não possuir filhos ou dependentes, não ser casado ou viver em união estável, e apresentar boa conduta. A altura permitida varia entre 1,54 metro e 2 metros. Homens devem estar quites com o serviço militar obrigatório, assim como todos os candidatos precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Inscrições e isenção

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 28 de abril e 12 de maio de 2025, mediante pagamento de uma taxa de R$ 100.

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, apresentando a documentação exigida presencialmente no Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário, ou enviando pelos Correios com prazo limite de recebimento até 5 de maio.

Provas e etapas

A primeira fase do concurso será composta por provas escritas nos dias 24 e 31 de agosto. No primeiro dia, serão aplicadas questões de Matemática e Inglês. No segundo, as provas serão de Física, Português e Redação.

O procedimento de heteroidentificação será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro. O Teste de Aptidão Física (TAF-i) acontecerá de 3 a 21 de novembro e a Inspeção de Saúde será realizada de 17 a 27 do mesmo mês.

O resultado final será divulgado a partir de 11 de dezembro de 2025. A apresentação dos aprovados na Escola Naval ocorrerá em 11 de janeiro de 2026, e o início do curso está previsto para 2 de fevereiro.

Formação militar

A Escola Naval oferece formação completa em três áreas: Corpo da Armada, Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendência da Marinha. O curso tem duração de quatro anos em regime de internato, com atividades práticas, estágios e viagens de instrução. Durante o período, o aluno é chamado de Aspirante.

No terceiro ano, o aluno escolhe sua especialidade de acordo com o desempenho acadêmico. Após a conclusão dos quatro anos, passa a Guarda-Marinha e realiza mais um ano de treinamento prático, chamado de Ciclo Pós-Escolar.

Ao fim do processo, o formando recebe o diploma de Ciências Navais e assume o posto de Segundo-Tenente da Marinha. A formação é gratuita e os alunos recebem salário, alimentação, uniforme e assistência médica, odontológica, psicológica e religiosa ao longo do curso.

