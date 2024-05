MEC convoca aprovados em seu último concurso público

Ministério da Educação / Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação)publicou, nesta quarta-feira, 8 de maio, no Diário Oficial da União, o Edital nº 6/2024 ,que convoca os 220 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de TAE (Técnico em Assuntos Educacionais), do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, do Quadro Permanente da Pasta. O documento foi assinado pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, durante a cerimônia de reinauguraçãodo edifício do Cetremec (Centro de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores em Educação do MEC), na última segunda-feira, dia 6 de maio. O concurso foi realizado em 2023, antes do Concurso Nacional Unificado.

Os candidatos convocados foram divididos em duas turmas, com 110 candidatos aprovados cada. Os atos de nomeações dos candidatos aprovados deverão ser publicados no Diário Oficial da União até 29 de maio (primeira turma) e 28 de junho (segunda turma). As cerimônias de posse e curso de ambientação acontecerão no Cetremec,localizado naAsa Sul,em Brasília (DF). A relação de candidatos, bem como as datas e etapas da convocação, nomeação e posse das duas turmas estão disponíveis no cronograma do edital.

Orientações

Os aprovados deverão enviar documentação obrigatória por meio de formulário eletrônico do SIGEPE, disponibilizado via link enviado por e-mail. Também deverão providenciar os exames médicos e laboratoriais necessários à investidura no cargo, relacionados no Anexo V do Edital nº 6/2024.

Os convocados da primeira turma deverão inserir a documentação obrigatória para nomeação e posse em formulário disponibilizado por e-mail entre os dias 8 e 17 de maio de 2024 . Já os convocados da segunda turma deverão inserir a documentação obrigatória para nomeação e posse em formulário disponibilizado por e-mail entre os dias 10 e 19 de junho de 2024 .

Os candidatos convocados também deverão solicitar agendamento para a realização da inspeção médica oficial à CAMS/MEC (Coordenação de Assistência Médica do Ministério da Educação) , pelo e-mail provimentos.cggp@mec.gov.br . Os convocados da primeira turma deverão solicitar agendamento de inspeção médica oficial entre os dias 8 e 17 de maio de 2024 . E os convocados da segunda turma deverão solicitar agendamento de inspeção médica oficial entre os dias 10 e 19 de junho de 2024 .

Os candidatos convocados deverão comparecer, conforme agendamento prévio, observadas as datas indicadas no cronograma do item 4.1 do Edital nº 6/2024, na CAMS, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício Anexo, Sala 100, Brasília (DF), para a realização presencial da inspeção médica oficial, munidos dos exames médicos e laboratoriais relacionados no Anexo V e também dos documentos originais relacionados no Anexo II do Edital nº 6/2024 .

O candidato convocado que não tiver interesse em ser nomeado no concurso público deverá encaminhar para o e-mail provimentos.cggp@mec.gov.br, a declaração constante do Anexo III e disponível no sítio eletrônico do MEC, aba “Concursos Públicos”, observadas as datas indicadas no cronograma do item 4.1 do Edital nº 6/2024 .

O candidato convocado interessado em pedir reclassificação para a última posição da lista deverá encaminhar para o e-mail provimentos.cggp@mec.gov.br, o formulário constante do Anexo IV e disponível no sítio eletrônico do MEC, aba “Concursos Púbicos”, observadas as datas indicadas no cronograma do item 4.1 do Edital nº 6/2024.

Documentação obrigatória

1. Currículo Vitae ou Lattes;

2. Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou passaporte;

3. CPF;

4. Certidão de casamento;

5. Certidão de reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, conforme o caso (para os candidatos do sexo masculino);

6. Título de eleitor;

7. Certidão de quitação eleitoral, disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ certidões/certidão-de-quitação-eleitoral);

8. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

9. PIS ou PASEP (documento comprobatório);

10. Comprovante de conta bancária;

11. Comprovante de residência atualizado (máximo 90 dias da data de emissão do comprovante);

12. Declaração de acumulação ou não acumulação de cargo/emprego público (via link do Sistema Sigepe enviado por e-mail e disponível no sítio eletrônico do MEC, aba “Concursos Públicos”);

13. Comprovante de entrega da Declaração de bens e- Patri (obrigatória para quem está ingressando no serviço público), gerado via sistema e- Patri , disponível em: https://epatri.cgu.gov.br/signin ;

14. Termo de Autorização de acesso à Declaração de Imposto de Renda, gerado via sistema e- Patri , disponível em: https://epatri.cgu.gov.br/signin .

Relação de exames médicos e laboratoriais para o provimento

1. Raio-X do tórax em PA;

2. ECG;

3. Atestado de sanidade mental (atestado somente por um psiquiatra);

4. Laboratório:

a) glicemia em jejum;

b) creatinina;

c) hemograma completo c/ contagem de plaquetas, colesterol total e triglicerídeo;

d) tipo sanguíneo e Fator RH;

e) FTA-ABS (IGM);

f) dosagem de TGO e TGP; GAMA GT;

g) ureia e creatinina sanguínea;

h) sumário de urina.

*Com informações do MEC