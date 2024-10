Mineradora abre 200 vagas de emprego em Corumbá

Inscrições são pelo site / Divulgação

A LHG Mining, mineradora vinculada ao Grupo J&F, está oferecendo mais de 200 vagas de emprego para o mês de novembro. As oportunidades abrangem diversas funções, incluindo operadores, mecânicos, advogados, médicos do trabalho, engenheiros, eletricistas, nutricionistas e supervisores. Os candidatos devem se inscrever online e estar disponíveis para trabalhar em Corumbá.

André Luiz Lopes, engenheiro de produção de 44 anos, viu uma chance promissora durante uma das seleções da LHG Mining. Natural de Minas Gerais, ele reconheceu a possibilidade de crescimento profissional com as novas operações da mineradora na região.

“Morei cinco anos no Pará, também no setor de mineração. Quando voltei para Minas, soube das oportunidades na LHG Mining e decidi participar do processo seletivo,” recorda.

Um ano após ingressar na LHG Mining, André já colhe os resultados dessa escolha. “Corumbá é um lugar que oferece grandes possibilidades para quem quer se desenvolver profissionalmente. Em agosto, completei um ano aqui, com o apoio da minha família, que também se mudou comigo. Minha primeira viagem até aqui foi uma aventura em um Fusca, percorrendo 1.770 km, uma experiência emocionante,” relata.

Atualmente, ele lidera o Centro de Controle de Operação, onde gerencia desde as informações sobre as plantas de britagem até a frota da unidade. “Com 14 anos de experiência no setor de mineração, vejo a LHG como uma empresa inovadora em Corumbá. Sinto um grande orgulho de fazer parte dessa equipe,” conclui.

Para concorrer às vagas, é necessário que o profissional tenha disponibilidade de residir em Corumbá (MS). A inscrição pode ser realizada no site da LHG Mining.