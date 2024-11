Mineradora abre mais de 200 vagas de emprego em Corumbá

PMC

A LHG Mining, mineradora do Grupo J&F, está com mais de 200 vagas de emprego abertas para o mês de novembro. As oportunidades são destinadas a operadores, mecânicos, advogados, médicos do trabalho, engenheiros, eletricistas, nutricionistas e supervisores. Para participar, os profissionais devem se cadastrar pela internet e ter disponibilidade para atuar em Corumbá/MS.

As oportunidades são para atuação na operação da mina, usina de beneficiamento, operação de equipamentos móveis, manutenção, além das áreas administrativas, de recursos humanos e logística. Para concorrer às vagas, é necessário que o profissional tenha disponibilidade de residir em Corumbá (MS). A inscrição gratuita pode ser realizada no site da LHG Mining https://lhgmining.gupy.io/jobs/8058931.