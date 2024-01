Ministério do Turismo abre 6 mil vagas em cursos profissionalizantes

Cursos vão de hotelaria a restaurante / Divulgação

O Ministério do Turismo (MTur) abriu as inscrições para diversos cursos de qualificação de profissionais do setor do Turismo no Brasil. Ao todo, são 6 mil vagas ofertadas para Agente de Recepção e Reserva em Meios de Hospedagem, Copeiro, Garçom e Mensageiro. As inscrições vão até 25 de fevereiro de 2024.

Além dessas oportunidades, os profissionais do turismo e pessoas que desejam ingressar no setor poderão fazer cursos de espanhol básico e intermediário. A previsão é que o início das aulas aconteça em 18 de março de 2024.

A iniciativa é uma ação do Ministério do Turismo, com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense (IFSul) com o objetivo de promover ações de qualificação para o setor. Os cursos serão ofertados nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul.

Os interessados terão vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional, no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade a distância.

O incentivo à qualificação é uma prioridade do Ministério do Turismo para elevar o número de profissionais aptos as vagas que o setor oferece, em especial com foco na preparação do Brasil para sediar a COP-30, importante evento internacional sobre o clima que será realizado em 2025 na capital paraense, Belém (PA).

Confira aqui o Edital.

Mais oportunidades

O Ministério do Turismo também abriu inscrições para vagas remanescentes em três cursos na área gastronômica. São eles: Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional e Cozinha Japonesa.

Para a primeira turma serão oferecidas 123 vagas. A parceria é com o SENAC-PR e as inscrições vão até o dia 13/02.