MPMS abre vagas de estágio e residência em Aquidauana

Sede do MPMS em Campo Grande / Divulgação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul continua com inscrições abertas para estágio e residentes em Aquidauana.

A seleção visa preencher vagas destinadas aos estudantes dos níveis de ensino superior e médio. A responsável pelo certame é a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Além de Aquidauana, interessados poderão se inscrever para vagas de nível médio em todas as comarcas, exceto para Campo Grande e Coronel Sapucaia. Para o nível superior, há vagas para graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Publicidade e Propaganda; Segurança de Informação; Sistema de Informação; Sistema para Internet; e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O processo seletivo também tem como finalidade preencher vagas destinadas aos bacharéis em Direito e graduados em áreas afetas às funções institucionais do Ministério Público, que estejam cursando programas de pós-graduação (MBA, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado), por instituição de ensino conveniada, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, ou que tenham concluído o curso de graduação dentro dos últimos cinco anos.

A carga horária para os estagiários do nível médio será de 20h semanais, divididas em 4h diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 711,57, conforme redação dada pela Resolução nº 28/2022-PGJ, de 30 de junho de 2022.

Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20h semanais, divididas em 4h diárias, a bolsa-auxílio tem valor de R$ 818,30.

Para os estagiários dos demais cursos de graduação, a carga horária é de 5h diárias ou 25h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 941,05.

A carga horária do residente será de 30h semanais e 6h diárias, de segunda a sexta-feira, devendo ser cumprida, preferencialmente, dentro do horário de expediente do MPMS, das 12h às 19h, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.980,00.

Inscrições e data da prova

As inscrições serão realizadas, exclusivamente no período das 8h do dia 7 de junho de 2023 às 23h59min ao dia 31 de julho de 2023, horário oficial de Mato Grosso do Sul, apenas pela internet, no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos, onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto bancário e o edital do processo seletivo, contendo toda a regulamentação.

A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 4h e será realizada no dia 20 de agosto de 2023.

*Com assessoria