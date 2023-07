MPMS continua com inscrições abertas para estágio e residência

Sede do MPMS em Campo Grande / Divulgação

As inscrições para o I Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul continuam abertas aos interessados até o dia 31de julho de 2023.

Poderão participar da seleção, estudantes do ensino médio e superior (estágio), além de profissionais já formados (residência). No caso do profissional que se graduou há mais de 5 anos é obrigatório estar cursando algum programa de pós-graduação (MBA, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado), regularmente matriculado e com frequência efetiva em instituição de ensino, devidamente credenciada ao MPMS.

As vagas serão destinadas para vários cursos em diferentes cidades do Estado.

Oportunidades

Estágio para estudantes do ensino médio;

Estágio para graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil (com ênfase em Orçamento e Planejamento de Obras); Engenharia da Computação; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Publicidade e Propaganda; Segurança de Informação; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Residência em Direito; Administração; Arquitetura e Urbanismo; Audiovisual; Ciências Contábeis; Comunicação/Jornalismo; Design Gráfico; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Estatística; História; Publicidade e Propaganda; Psicologia e Serviço Social; na área ambiental (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Florestal, Geologia, Gestão Ambiental e bacharelado em Geografia); e na área tecnológica (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Licenciatura em Computação, Segurança de Informação, Rede de Computadores, Sistema de Informação, Sistema para Internet, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas).

Carga horária e remuneração

A carga horária para os estagiários de nível médio, superior e residentes será de 20 a 30 horas semanais, divididas em 4h a 6h diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 711,57 a R$ 1.980,00, além do vale-transporte. Consultando o edital, o candidato verá em qual nível escolar e salarial se enquadra.

Inscrições e seleção

As inscrições serão realizadas até às 23h59min do dia 31 de julho de 2023, horário oficial de Mato Grosso do Sul, apenas pela internet, por meio do site da FAPEC, onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto bancário e o edital do processo seletivo, contendo toda a regulamentação.

As provas têm data prevista para 20 de agosto de 2023, em local e horário a serem divulgados nos portais do MPMS e da FAPEC, bem como no Diário Oficial do MPMS.