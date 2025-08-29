MS é destaque nacional em emprego e qualificação da mão de obra

Semadesc

Mato Grosso do Sul alcançou a 2ª posição nacional no pilar Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado na quarta-feira (27). O avanço em relação ao ano passado (3º lugar) reforça o posicionamento do Estado como um dos mais preparados do país em produtividade, formalização do emprego e qualificação profissional.

De acordo com os indicadores do CLP, MS ocupa o 2º em produtividade do trabalho, 5º em formalidade e 6º em qualificação dos trabalhadores. Houve ainda progressos relevantes em indicadores de mercado, como a redução da desocupação de longo prazo, com ganho de 11 posições, e da subocupação por insuficiência de horas, que avançou quatro colocações.

O principal desafio segue sendo ampliar a proporção da população economicamente ativa com ensino superior, onde o Estado aparece na 20ª posição.

Esses números dialogam com os dados mais recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontam Mato Grosso do Sul entre os estados com maior geração de empregos formais em 2024 e 2025.

Em julho de 2025, o saldo foi de mais de 3 mil novos postos de trabalho. No acumulado de janeiro a julho, o Estado abriu mais de 26,7 mil vagas com carteira assinada, crescimento de 4,2% em relação ao estoque do ano anterior.

Para o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, o resultado apresentado no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 reflete o esforço integrado entre o Governo do Estado, por meio do MS Qualifica, Sequalit e Funtrab, juntamente com municípios e instituições do Sistema S.

“Quando o Governo traz a qualificação profissional como um pilar para a mobilidade social, fica claro que o seu indicador de retorno sobre os investimentos precisa ser analisado de forma ampliada e transversal. Diversos entes no Estado vêm trabalhando de forma coordenada para que as ações surtam um efeito positivo para a sociedade. Nessa gestão, em números aproximados, já foram ofertadas mais de 250 mil vagas em qualificação para a população sul-mato-grossense. Aqui, cabe uma atenção especial a todos os integrantes do Sistema S, que têm abraçado esse desafio, juntamente com o Governo, de promover a mobilidade social através do ensino profissional. E não deixar ninguém para trás”, destacou.

Esaú ressaltou ainda que o processo de industrialização em curso em Mato Grosso do Sul vem influenciando diretamente todos indicadores.

“A nossa maior atenção é direcionar os esforços e ações de qualificação para as demandas atuais e presentes que surgem com os novos empreendimentos. Também é muito interessante acompanhar o trabalho conjunto entre Estado e municípios, que estão cada vez mais identificando suas necessidades e promovendo as suas vocações econômicas como uma mola para o desenvolvimento regional, a promoção do emprego e melhoria de renda”, finalizou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc.

