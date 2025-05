MS fecha 1º trimestre de 2025 com criação de 12,5 mil empregos formais

Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

O Estado vem numa sequência de três meses com dados positivos na geração de empregos formais. Em janeiro o saldo entre demissões e admissões resultou na geração de 3.255 empregos formais, em fevereiro foram mais 8.215 e no mês de março, 1.114 novos trabalhadores contratados com carteira assinada em Mato Grosso do Sul, conforme o Caged.

O setor de Serviços liderou a contratação de novos trabalhadores em março com 1.613 novas vagas, enquanto a Indústria gerou 550 empregos e a Construção, outras 453. Dois setores apresentaram retração: Comércio (-466) e Agropecuária (-1.036). As mulheres ocuparam a quase totalidade (1.078) das vagas, enquanto os homens ficaram com as outras 36.

Dentro do setor de Serviços, o subsetor de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas apresentou melhor desempenho, com 688 novas vagas. Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais vem em segundo, com 661 empregos formais.

Já o subsetor de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, dentro do setor Agropecuária, registrou saldo negativo de 1.114 demissões, exatamente igual ao saldo final do mês. Outro subsetor com retração significativa foi o de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (-466), dentro do setor de Construção.

Na distribuição regional das vagas, pela primeira vez uma cidade do interior superou a Capital na geração de empregos formais. Inocência, que recebe a nova planta de celulose do Grupo Arauco, teve saldo de 585 empregos formais em março.

Em seguida veio Campo Grande com 569 novas contratações, seguido de Dourados (219), Bataguassu (140), Três Lagoas (125), Naviraí (93), Fátima do Sul (70), Rio Verde e Anastácio (64) e fechando o ranking dos 10 municípios que mais contrataram em março, Nova Andradina com 54 novos empregos gerados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!