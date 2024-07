MS tem 4.877 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 4.877 vagas de emprego em 525 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado, nesta segunda-feira (29).

Em Campo Grande são oferecidas 1.875 vagas, em 221 ocupações, entre elas, oportunidades para auxiliar de produção (334), auxiliar de reflorestamento (67), vigia (21) e motorista de ônibus rodoviário (36).

Ainda na capital para pessoas com deficiência são oferecidas 112 vagas exclusivas, entre elas, servente de limpeza (40). Também são oferecidas 24 vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.

No interior são oferecidas vagas em Chapadão do Sul (512), Dourados (348), Ribas do Rio Pardo (264), Rio Brilhante (219), Cassilândia (216), Bataguassu (212), Sidrolândia (172), entre outros municípios do Estado.

A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas.

Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.