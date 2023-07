MS tem oportunidades de auxiliar de limpeza a médico

Divulgação

Os números divulgados pelo Caged/MTE (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego) mostram que Mato Grosso do Sul criou 21.571 novas vagas de trabalho formal, com carteira assinada, nos primeiros cinco meses do ano - uma média de 146 por dia.

Resultado da pujança econômica do Estado, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) conta ainda com 3.680 oportunidades para quem quiser começar o mês de julho empregado. As vagas são para as mais diversas funções, indo de auxiliar de limpeza a médico.

Os interessados podem comparecer à Funtrab, em Campo Grande, ou às Casas do Trabalhador, no interior, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Somente em Campo Grande são 1.320 vagas. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2773.

Confira todas as oportunidades aqui.