MSGás abre processo seletivo com salários de até R$ 10,6 mil

Sede da MSGás / Edemir Rodrigues

A MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratação de novos funcionários. São três vagas imediatas, além de inúmeras carreiras onde está aberto a formação de cadastro reserva. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de outubro e podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://www.msgas2025.ieses.org/.

O edital 001/2025 traz todas as especificações do processo. Há duas vagas de contratação imediata para Técnico de Processos Tecnológicos – Operação e Manutenção, função que exige Ensino Médio completo e oferece salário inicial de R$ 4.866,95.

Também está disponível uma vaga de contratação imediata para a função de Analista de Processos Organizacionais – Direito, com remuneração de R$ 10.699,81, destinada a candidatos com graduação em Direito. Ambos os cargos têm jornada de 40 horas semanais.

As demais oportunidades são para cadastro de reserva, abrangendo funções de analista e técnico em diferentes áreas. A prova objetiva está marcada para 2 de novembro. O edital completo e as atualizações podem ser consultados em www.msgas2025.ieses.org. Já dúvidas sobre todo o processo e exercício das funções podem ser enviadas para sac@ieses.org.

