MTur prorroga inscrição para curso de especialização em atrativos naturais

Tuiuiú é visto na Lagoa Comprida em Aquidauana

O MTur (Ministério do Turismo) informou, nesta segunda-feira, 5, que prorrogou o prazo de inscrição para o curso de Especialização em Atrativos Naturais. A formação ofertada pelo IFPB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba) é para Guias de Turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional” dos estados da macrorregião Nordeste.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de fevereiro por intermédio do formulário, para ingresso na modalidade de Educação a Distância, no ano letivo de 2024, ofertado pelo Campus Avançado Cabedelo Centro. As ofertas chegam a 537 vagas.

Qualifica turismo

O MTur disponibiliza em seu site uma plataforma de cursos online voltados à formação turística. São diversas temáticas que abrangem o setor disponíveis em cartilhas, cursos e programas de qualificação.

Atualmente, podem ser feitos de forma online os cursos de Condutor de Turismo Náutico; Audiodescrição e Turismo Acessível; Orientação e Mobilidade de pessoas cegas em ambientes urbanos; Turismo, inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência e/ou com mobilidade reduzida e O profissional de turismo e a pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Em breve também serão ofertados os seguintes cursos: Turismo acessível na língua brasileira de sinais - Librastur; Turismo acessível às pessoas com surdocegueira e às pessoas com Deficiência Múltipla e Turismo acessível às pessoas com deficiência intelectual.

Dentre as cartilhas disponibilizadas pelo Qualifica Turismo, são ofertados três assuntos a respeito do turismo acessível: Introdução a uma viagem de inclusão; Mapeamento e planejamento - acessibilidade em destinos turísticos e Bem atender no Turismo Acessível.

Para acessar esses e mais conteúdos do Qualifica Turismo, basta clicar aqui.

Além do seu próprio conteúdo de formação disponibilizado através do site do MTur, o ministério também promove cursos por todo o país com diversos parceiros.

É o caso do SENAC que, junto ao MTur, oferece 55 vagas em cursos gratuitos de gastronomia em Goiás e no Piauí. As inscrições ainda estão abertas e vão até o dia 13 de fevereiro. Já no Paraná, a mesma parceria disponibiliza 123 vagas para três cursos na área de gastronomia: Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional e Cozinha Japonesa. As inscrições para as vagas remanescentes também vão até 13 de fevereiro.

A maior quantidade de vagas disponibilizadas vem da parceria com o IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense). São seis mil vagas para cursos profissionalizantes nas áreas de Agente de Recepção e Reserva em Meios de Hospedagem; Copeiro e Garçom e Mensageiro, todos para as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro.

Além dessas oportunidades, os profissionais do Turismo e pessoas que desejam ingressar no setor, poderão fazer cursos de espanhol básico e intermediário. A previsão é que o início das aulas aconteça em 18 de março de 2024.