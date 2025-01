Nioaque abre seleção para 208 vagas temporárias

Cidade de Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque lançou um processo seletivo para preencher até 208 vagas temporárias na Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades oferecem salários de até R$ 4.809,72 para uma carga de 40 horas semanais.

Os cargos disponíveis incluem: assistente social, psicólogo escolar, nutricionista, professor de educação básica, professor de apoio, atendente de creche, motorista de transporte escolar, merendeira, vigia, agente administrativo escolar, inspetor de aluno, monitor de transporte escolar e zelador. Para detalhes sobre os requisitos e valores salariais de cada posição, consulte o edital completo no site da Prefeitura.

De acordo com publicação no Diário Oficial da Assomasul, as inscrições serão realizadas apenas de forma presencial ou por procuração registrada em cartório, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Visconde de Taunay, nº 140, Centro.

O edital com as informações sobre o processo seletivo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Nioaque.

A seleção será baseada em Avaliação Curricular/Prova de Títulos, com caráter eliminatório e classificatório, conduzida pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. Os títulos serão avaliados de 0 a 10 pontos.

Em caso de empate, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: maior idade no momento da inscrição; maior tempo de serviço na Rede Municipal de Educação de Nioaque; maior tempo de serviço na Rede Estadual de Educação e, por último, maior tempo de serviço em outras redes de ensino.