Nioaque divulga resultado de recursos interpostos em seleção para educação

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A Prefeitura de Nioaque divulgou nesta quinta-feira (12) o resultado das análises dos recursos interpostos pelos candidatos do Processo Seletivo Simplificado. A publicação foi feita na edição do Diário Oficial.

O secretário de Educação, professor Emerson Ramos, informou que o processo tem objetivo de contratação necessária de servidores públicos nas áreas de assistente social, nutricionista, psicólogo, motorista, vigia, técnica de apoio e merendeira.

Uma Comissão analisou a documentação seguindo detalhadamente as especificações que constam no edital no que se refere à pontuação.

O candidato que desejar tomar conhecimento das manifestações, proferidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, deverá ir pessoalmente à Comissão, na Secretaria Municipal de Educação, até o dia 31 de janeiro, após essa data, os recursos não estarão mais disponíveis.

Clique aqui para conferir.