Nova Alvorada do Sul abre processo seletivo para estágio em Direito

Divulgação

A Comarca de Nova Alvorada do Sul anunciou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga imediata de estágio no curso de Direito e à formação de cadastro de reserva.

Esta iniciativa visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, em conformidade com a Lei de Estágio (Lei nº 11.788/2008) e o Código de Organização e Divisão Judiciárias (Lei nº 1.511/1994).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro, no horário das 13 às 19 horas, na Secretaria do Foro da comarca, localizado na Rua Marcelino Risden, 1040, Jardim Eldorado. Para participar, é necessário estar matriculado em instituições de ensino reconhecidas, até o 9º semestre do curso de Direito. As inscrições são exclusivas para estudantes que não estejam em situações que impeçam a participação, como estar apenas cumprindo dependências ou ser servidor do Poder Judiciário.

O Processo Seletivo consistirá em uma avaliação que incluirá provas objetivas e subjetivas, a serem realizadas no dia 3 de fevereiro de 2025, na sede do Fórum de Nova Alvorada do Sul. A prova será composta por cinco questões objetivas e uma dissertativa, todas de Direito, e terá duração de três horas. Os estagiários aprovados serão classificados de acordo com a pontuação obtida nas provas.

A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada no mural do Fórum até o dia 7 de fevereiro.

A administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, destaca a importância do estágio como um meio de formação de novos profissionais, ressaltando que a experiência prática é fundamental para o desenvolvimento de qualquer carreira jurídica futura.

A vaga disponível também considera a inclusão, reservando 10% das oportunidades para candidatos portadores de deficiência, garantindo assim a diversidade e a igualdade de oportunidades no processo seletivo.

Os documentos necessários para a inscrição estão listados no edital anexado no canto superior direito da tela, e mais informações podem ser acessadas diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.