Nova chamada do concurso público de Aquidauana é publicada

Nova fachada da prefeitura / Ronald Regis/O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 21, a terceira chamada do concurso público com os candidatos aprovados.

Os convocados devem realizar a avaliação médica no dia 17 de julho, no ESF João Jorge Carneiro (ESF da Duque de Caxias) às 15 horas.

Clique aqui e confira.