Núcleo abre inscrições para curso de preparação para primeiro emprego

Prefeitura de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

O núcleo de Geração de Emprego e Renda está com inscrições abertas para icurso: “Passos para o primeiro emprego”.

Com o intuito de atender a demanda de jovens do munícipio que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho, a gestão municipal em parceria com o SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana, estão promovendo esse curso.

O curso “Passos para o primeiro emprego” acontecerá na terça (31) e quarta-feira (1) em período integral. As matrículas podem ser feitas no prédio do Núcleo, localizado na Rua Francisco Pereira Alves, s/n, Bairro da Exposição (em frente à Escola CAIC).

“Passos para o primeiro emprego” será ministrado pela tutora do SENAR, Thaís Marcela Jaymes Lemos e estão sendo ofertadas 10 vagas para jovens a partir de 14 anos de idade.

Interessados em participar do curso podem comparecer no Núcleo de Geração de Renda, munidos de RG, CPF e comprovante de residência, das 7h às 10h e das 13h às 16h.