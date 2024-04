Observatório do Turismo de MS inspira estagiários a seguirem carreiras

Equipe do observatório / Divulgação

Falta um ano e três meses para Arlenson dos Santos Estigarribia Júnior terminar o curso de Turismo, ele já está animado para seguir carreira na área. O acadêmico de 19 anos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) ingressou no Programa de Estágio do Governo de MS em agosto de 2023.

Arlenson é estagiário no Observatório do Turismo, unidade da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul que monitora o desempenho das atividades turísticas no Estado, por meio de estudos, pesquisas e divulgação de indicadores.

O objetivo da unidade é transformar os dados coletados em informações consolidadas para subsidiar a tomada de decisões dos agentes públicos e privados. E o Arlenson tem participação nesse processo.

Suas atribuições são ajudar na coleta de dados para alimentar a plataforma de informações, fazer as tabulações dos formulários, clipagem de notícias, atualizar a taxa de ocupação dos hotéis do Estado, entre outras atividades que envolve a equipe do Observatório.

Quando Arlenson iniciou o curso de Turismo pensava em trabalhar na área só depois de se formar. Mas surgiu a oportunidade de fazer o estágio pelo Programa do Governo e seu pensamento mudou.

“O estágio aqui no Observatório do Turismo foi meu primeiro contato com o meio de trabalho. Até então eu nunca tinha trabalhado e começar já na Fundação de Turismo que é um dos órgãos mais importantes do Estado, no âmbito do turismo, pra mim como estudante tem sido uma experiência única. Penso que será importante para meu currículo e futuramente vai contribuir para uma colocação no mercado de trabalho”, contou.

A supervisora do Arlenson é a gerente do Observatório de Turismo de MS, Danielle Cardoso de Moura. Para ela a contribuição dele tem sido essencial para o desenvolvimento da plataforma de inteligência turística que o Observatório gerência, a ALUMIA.

“Aqui nosso trabalho é bem dinâmico, temos uma equipe multidisciplinar e o estagiário é integrado e participa de todas atividades que envolve o setor. O Arlenson tem uma participação importante no processo de gerenciamento da ALUMIA. Ele nos ajuda a organizar as informações para análise e tratamento dos dados que abastece a plataforma”, explicou.

A ALUMIA foi lançada em julho de 2023, é uma potente ferramenta de dados criada para facilitar o trabalho na elaboração de estratégias e nas tomadas de decisões do poder público, de toda a cadeia produtiva do turismo, do setor acadêmico e também para quem quer investir em Mato Grosso do Sul.

Inspirado na experiência que está tendo no estágio, Arlenson já definiu que seu trabalho de conclusão de curso (TCC) será sobre a plataforma ALUMIA. Ele vai contar com a contribuição de toda equipe que o apoiou a falar sobre o tema e se disponibilizou em compartilhar dicas, conhecimentos e orientações.

“A ideia é unir o conhecimento e experiência adquirida porque venho acompanhando o processo de desenvolvimento da plataforma desde o lançamento. Acho importante falar sobre a ALUMIA por fazer parte da história do Observatório”, referenciou Arlenson.

A gerente Danielle destacou ainda que o Programa de Estágio do Governo de MS contribui tanto para os órgãos públicos, quanto para os estagiários, porque o tempo de estágio que é de 12 meses podendo ser estendido para mais 12, permite que seja criado um vínculo entre o estagiário e o trabalho exercido.

“Esse tempo de estágio permite com que de fato eles se envolvam com as atividades do segmento no qual atuam e permite que os órgãos tenham mais tempo de ensinar as técnicas da profissão. É uma via de mão dupla, os dois são beneficiados. Isso nos leva a realizar a grande e real entrega do Programa de Estágio que é dar a oportunidade para que eles sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, tanto pelo próprio Estado, quanto pelo setor privado”, destacou.

Programa de Estágio do Governo de MS

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS e UEMS e Fapec. Participam do Programa acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades. É ofertado uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.