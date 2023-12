Oportunidade: UFMS abre concurso com 35 vagas e salário de R$ 9,1 mil

Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) segue com edital para o concurso em diversas áreas, de nível técnico e superior. São 35 vagas disponível com remuneração de R$ 2.667 a R$ 9.113. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 21.

Conforme o edital, as inscrições vão do dia 2 de janeiro a 9 de fevereiro, pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Confira os cargos:

15 vagas para técnico em tecnologia da informação;

cinco para técnico em contabilidade;

10 para técnico em assuntos educacionais;

uma para assistente social;

uma para veterinário;

uma para médico de medicina do trabalho;

uma para médico homeopata e uma para médico de área.



Além da remuneração, os cargos oferecem auxílio-alimentação de R$ 329 e R$ 658. Os interessados devem ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais. Também é necessário diploma na área deseja, com certificado em caso da área técnico.