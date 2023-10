PGE-MS define data de prova objetiva do 3º Processo de Seleção de Estagiários

Fachada da PGE-MS / Foto: Divulgação

A PGE-MS divulgou nesta quinta-feira (28), por meio de comunicado, a data, local e horário da prova objetiva do 3º Processo de Seleção de Estagiários. Esta é a segunda etapa do processo seletivo e será realizada somente pelos acadêmicos inscritos para a área de atuação jurídica.

A prova será aplicada no dia 22 de outubro, às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e terá duração de 3 horas. Os acadêmicos de Campo Grande irão realizar a avaliação no prédio sede da PGE, localizado na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Bloco IV – Parque dos Poderes.

Já os acadêmicos inscritos para as vagas em Dourados irão realizar a prova na UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados, localizada na Rua Balbina de Matos, nº 2.121. A avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Processual Civil.

O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência munido de documento oficial de identificação com foto (admitindo-se RG, CNH, CTPS ou carteira funcional). Durante a realização da prova, não será permitido o ingresso na sala de provas quem estiver:

portando armas ou munição;

com aparelhos eletrônicos e relógio de qualquer espécie;

com livros, manuais, impressos, máquinas de calcular, agendas eletrônicas ou similares;

utilizando boné, boina, chapéu, gorro, lenço, óculos escuros, protetor auricular ou outro acessório/cabelo que impeça a visão total das orelhas do interessado.

Vale ressaltar que o não comparecimento do interessado no dia da prova implicará em sua eliminação no processo seletivo. Após a realização da prova e a divulgação do gabarito preliminar, os interessados poderão interpor recurso dirigido ao Presidente da Comissão Organizadora da Seleção, a partir das 8h do dia útil seguinte à divulgação, com termo final às 7h59min do outro dia (horário de MS).

A lista dos interessados habilitados, em ordem classificatória de acordo com a pontuação obtida na Prova Objetiva, será divulgada nos endereços eletrônicos www.concursos.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br.

Para conferir todas as informações detalhadas, acesse o comunicado aqui.