Prazo de inscrição para o 34º Concurso da Magistratura do TJMS encerra dia 18

Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet até às 16 horas da próxima quinta-feira
TJMS / Assessoria de imprensa
O prazo de inscrição preliminar para o 34º Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está em sua reta final.
Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet até às 16 horas da próxima quinta-feira, dia 18 de setembro, no horário de Mato Grosso do Sul, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz25.
O certame destina-se ao provimento de 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, com subsídio de R$ 32.289,54, além da formação de cadastro de reserva. Do total de vagas, 10 são destinadas à ampla concorrência, uma a candidatos com deficiência, três a candidatos negros e uma a candidatos indígenas.
A inscrição somente será confirmada após o pagamento da taxa, no valor de R$ 320,00, cujo boleto bancário deve ser gerado no ato da inscrição e quitado até o dia 19 de setembro.
O concurso será realizado em cinco etapas, todas em Campo Grande, sendo as duas primeiras aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas e as demais pela comissão organizadora do TJMS. A prova objetiva seletiva, composta por 100 questões de múltipla escolha, está prevista para o dia 21 de dezembro.
São requisitos para ingresso na carreira de Juiz Substituto ser bacharel em Direito com diploma reconhecido e contar, no mínimo, com três anos de atividade jurídica após a graduação, além de preencher os demais critérios estabelecidos em edital.
O regulamento completo do certame está publicado no Diário da Justiça nº 5.694, de 12 de agosto de 2025, e pode ser acessado também no portal do TJMS.
