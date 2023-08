Prefeito de Aquidauana convida a população para o Desfile Cívico-Militar de aniversário

Prefeito convida população para mais um desfile / O Pantaneiro/ Arquivo

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), convida os cidadãos a participarem do Desfile Cívico-Militar que marcará o aniversário de 131 anos do município. O evento está agendado para terça-feira, 15 de agosto, e promete ser uma celebração memorável da história e da cultura local.

A programação tem início com o hasteamento dos pavilhões, marcado para às 07h30 na Praça dos Estudantes. Este momento solene, que representa o respeito e a honra à bandeira e ao país, estará aberto a todos os interessados em testemunhar este ato simbólico.

O ponto alto do dia será o Desfile Cívico, Militar e Escolar, que está agendado para às 08h e será realizado no coração da cidade, no Centro. A diversidade da cultura local, a história rica e os feitos notáveis serão representados por diversas instituições e grupos participantes. O desfile contará com a presença de entidades cívicas, militares e escolares, que mostrarão ao público o resultado de semanas de preparação e ensaios.

O prefeito Odilon Ribeiro expressou seu entusiasmo pelo evento: "quero convidar a todos vocês para prestigiar o Desfile da cidade que vai estar muito bonito". O prefeito destacou a importância de celebrar o aniversário da cidade em conjunto com a população e ressaltou que o evento é uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários e reafirmar o orgulho de pertencer à Aquidauana.

Autoridades locais, cidadãos, estudantes, militares e diversos segmentos da sociedade estão convidados a comparecer e participar dessa celebração marcante para a cidade. O Desfile Cívico-Militar não só honra o passado e o presente de Aquidauana, mas também olha para o futuro com esperança e determinação.