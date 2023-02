Prefeitura abre processo seletivo para diversas áreas

Há vagas para Operador de Máquina Pesada / Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Nioaque abriu processo seletivo para diversas áreas no setor da agricultura.

Dentre as vagas temporárias estão para Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário, Operador de Máquina Pesada, Auxiliar de Mecânico, Motorista I, Operador Máquinas Leves, Vigia e Auxiliar de Serviços Gerais.

A ficha de inscrição deve ser baixada no site da Prefeitura de Nioaque, preenchida e na Biblioteca do SESI Indústria do Conhecimento de Nioaque, na Avenida Visconde de Taunay, nº 115, Centro, até o dia 23 de fevereiro, das 7h às 11h, presencialmente pelo candidato, em envelope aberto para conferência, juntamente com uma cópia do documento de identidade, para fins de avaliação da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Confira mais informações no site no link http://www.nioaque.ms.gov.br/.