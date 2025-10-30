Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 17:10

Emprego

Prefeitura de Bonito abre seleção para vaga de fonoaudiólogo

Interessados devem enviar currículo por e-mail

Publicado em 30/10/2025 às 16:59

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

Secretaria Municipal de Saúde, está recebendo currículos para o cargo de fonoaudiólogo(a). A vaga é destinada a profissionais com formação na área, registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono) e experiência comprovada.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail saude@bonito.ms.gov.br, conforme informado pela Secretaria.

O processo de seleção tem como objetivo reforçar o atendimento especializado oferecido à população no município.

