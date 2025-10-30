Prefeitura de Bonito abre seleção para vaga de fonoaudiólogo

Interessados devem enviar currículo por e-mail
Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito
Secretaria Municipal de Saúde, está recebendo currículos para o cargo de fonoaudiólogo(a). A vaga é destinada a profissionais com formação na área, registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono) e experiência comprovada.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail saude@bonito.ms.gov.br, conforme informado pela Secretaria.
O processo de seleção tem como objetivo reforçar o atendimento especializado oferecido à população no município.
